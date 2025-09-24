Tous en Forêt Les forestiers répondent à vos questions Forêt de Bellême Belforêt-en-Perche
Tous en Forêt Les forestiers répondent à vos questions Forêt de Bellême Belforêt-en-Perche mercredi 24 septembre 2025.
Tous en Forêt Les forestiers répondent à vos questions
Forêt de Bellême Carrefour des 7 bras Belforêt-en-Perche Orne
Début : 2025-09-24 14:00:00
fin : 2025-09-24 16:30:00
2025-09-24
Les forestiers invitent tous les usagers à venir les rencontrer au cours d’une opération originale « Tous en forêt », pour répondre à leurs questions.
Réchauffement climatique, accueil du public, protection de la biodiversité, coupes d’arbres, destination des bois…Si ces sujets vous questionnent, c’est le moment de venir en parler !
Gratuit, sur inscription .
Forêt de Bellême Carrefour des 7 bras Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 2 33 82 55 00
