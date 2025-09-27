Tous en forêt Lyons-la-Forêt

Tous en forêt Lyons-la-Forêt samedi 27 septembre 2025.

Tous en forêt

Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Tous en forêt, c’est le rendez-vous annuel avec les usagers de la forêt à ne pas manquer.

Les enjeux des forêts et leur gestion suscitent de nombreuses questions réchauffement climatique, lutte contre les incendies, protection de la biodiversité, coupes d’arbres, production de bois… Pour répondre à ces interrogations, les forestiers de l’Office national des forêts (ONF) invitent le public, les élus et les acteurs locaux à les rencontrer le mercredi 24 septembre et le samedi 27 septembre en forêt. Cet événement se déroulera simultanément dans plus de 80 forêts publiques à travers la France métropolitaine.

Pour la cinquième année consécutive, l’ONF (en collaboration avec Ile-de-France Nature en Île-de-France) organise une grande opération d’accueil et d’échange avec le grand public, les élus et les acteurs locaux. Les forestiers accueilleront les visiteurs dans plus de 80 forêts publiques, où ils proposeront des promenades commentées d’environ 2 heures, ouvertes à toutes les questions et sujets d’actualités.

Les discussions promettent d’être riches et variées. Les forêts, véritables trésors naturels, sont au cœur des préoccupations des citoyens. Inquiets pour l’avenir de ces poumons verts, les citoyens reconnaissent l’importance de leur gestion et de leur entretien, mais certaines interventions, comme les coupes d’arbres, restent mal comprises. La protection contre les feux de forêt, les conséquences du réchauffement climatique, la lutte contre le dépérissement et la préservation de la biodiversité seront également au centre des échanges.

Ces rencontres sont gratuites et sur inscription.

Tous en forêt en Normandie 17 points de rencontre dans 16 forêts

Retrouvez tous les points de rendez-vous en France et les inscriptions juste ici Tous en forêt (onf.fr) .

Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie

English : Tous en forêt

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tous en forêt Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme Lyons Andelle