Tous en forêt Forêt domaniale et réserve naturelle nationale de Cerisy Montfiquet

Informations pratiques

Montfiquet

Tous en forêt

Forêt domaniale et réserve naturelle nationale de Cerisy Carrefour de l’Embranchement Montfiquet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:30:00

fin : 2026-09-30 16:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Les forestiers invitent tous les usagers, les élus, journalistes…. à venir les rencontrer au cours d’une opération originale Tous en forêt , en forêt de Cerisy et évoquer de nombreux sujets tels que le réchauffement climatique, l’accueil du public, la protection de la biodiversité…

Les forestiers invitent tous les usagers, les élus, journalistes…. à venir les rencontrer au cours d’une opération originale Tous en forêt , en forêt de Cerisy, pour répondre à leurs questions.

Réchauffement climatique, accueil du public, protection de la biodiversité, coupes d’arbres, destination des bois…Si ces sujets vous questionnent, c’est le moment de venir en parler! Événement gratuit et inscription en ligne. .

Forêt domaniale et réserve naturelle nationale de Cerisy Carrefour de l’Embranchement Montfiquet 14490 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tous en forêt

Forest rangers are inviting all visitors, elected representatives, journalists and others to come and meet them as part of a unique initiative called “Tous en forêt” in the Cerisy Forest, and to discuss a range of topics such as global warming, welcoming the public and protecting biodiversity…

L’événement Tous en forêt Montfiquet a été mis à jour le 2026-08-18 par Calvados Attractivité