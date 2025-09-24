Tous en Forêt Villers-Cotterêts
Tous en Forêt Villers-Cotterêts mercredi 24 septembre 2025.
Tous en Forêt
Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 14:30:00
fin : 2025-09-24 16:30:00
Date(s) :
2025-09-24
Venez à la rencontre de forestiers pour leur poser toutes vos questions sur la forêt ! 0 .
Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 34 28 82 17 jean.maison-regnaut@onf.fr
L’événement Tous en Forêt Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2025-08-05 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois