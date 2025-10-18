Tous en forme, tous en rose Rdv face à la mairie Calorguen

Tous en forme, tous en rose Rdv face à la mairie Calorguen samedi 18 octobre 2025.

Tous en forme, tous en rose

Rdv face à la mairie 35 Route de Dinan Calorguen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 00:00:00

Date(s) :

2025-10-18

L’association « Un Pas Vers la Forme » organise des animations dans le cadre octobre rose.

9h-9h30 Cours de pilates. Démonstration et initiation. Gratuit

10h randonnée tous niveaux. 4 km / 7 km / 12 km. 5€

Marche nordique « Buggypump ». Initiation par Patrice de la FFEPGV. Gratuit

10h30 Modern Jazz enfants/ados. Démonstration et initiation. Gratuit

12h galette saucisse et buvette

A partir de 14h

Boules bretonnes. Initiation et concours. 3€

Palets. Initiation et concours. 3€

Modern Jazz et Pilates. Démonstration et initiation. Gratuit

15h30 Body Jump. Sur inscription. 6-12 ans 5€ = 30 min. Maman-enfant 5€ = 30 min. A partir de 13 ans 10h = 1h.

17h-19h30 marché nocturne

19h soirée dansante sur inscription. Restauration sur place. .

Rdv face à la mairie 35 Route de Dinan Calorguen 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 47 67 54 33

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tous en forme, tous en rose Calorguen a été mis à jour le 2025-09-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme