Tous en forme, tous en rose Rdv face à la mairie Calorguen samedi 18 octobre 2025.
Rdv face à la mairie 35 Route de Dinan Calorguen Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-18 09:00:00
2025-10-18
L’association « Un Pas Vers la Forme » organise des animations dans le cadre octobre rose.
9h-9h30 Cours de pilates. Démonstration et initiation. Gratuit
10h randonnée tous niveaux. 4 km / 7 km / 12 km. 5€
Marche nordique « Buggypump ». Initiation par Patrice de la FFEPGV. Gratuit
10h30 Modern Jazz enfants/ados. Démonstration et initiation. Gratuit
12h galette saucisse et buvette
A partir de 14h
Boules bretonnes. Initiation et concours. 3€
Palets. Initiation et concours. 3€
Modern Jazz et Pilates. Démonstration et initiation. Gratuit
15h30 Body Jump. Sur inscription. 6-12 ans 5€ = 30 min. Maman-enfant 5€ = 30 min. A partir de 13 ans 10h = 1h.
17h-19h30 marché nocturne
19h soirée dansante sur inscription. Restauration sur place. .
Rdv face à la mairie 35 Route de Dinan Calorguen 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 47 67 54 33
