Tous en Jeu ! Journée jeux de société et jeux de cartes Corbeil-Cerf

Tous en Jeu ! Journée jeux de société et jeux de cartes

1, rue François de Lubersac Corbeil-Cerf Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

JOURNÉE JEUX DE SOCIÉTÉ & JEUX DE CARTES

Venez partager un moment convivial autour des jeux !

La Bibliothèque La Corbeil aux Livres vous invite à une journée jeux de société et jeux de cartes, ouverte à tous les publics. Que vous soyez amateur de jeux de stratégie, de cartes ou de jeux familiaux, cette rencontre est l’occasion idéale pour jouer, échanger et passer un agréable moment ensemble.

Au programme

– Jeux de société & jeux de cartes

– Coin art-thérapie

– Café & thé convivial

– Activité participative

Apportez vos jeux, partagez, amusez-vous !

1, rue François de Lubersac Corbeil-Cerf 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 60 36 42 28 corbeilauxlivres@gmail.com

English :

BOARD & CARD GAMES DAY

Come and share a convivial moment around games!

The Corbeil aux Livres library invites you to a board and card game day, open to all. Whether you’re a fan of strategy games, card games or family games, this is the ideal opportunity to play, exchange ideas and spend some quality time together.

The program includes

– Board & card games

– Art therapy corner

– Coffee & tea

– Participatory activity

Bring your own games, share, have fun!

