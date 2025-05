Tous en jeux – Stade Métayer Bressuire, 25 mai 2025 09:30, Bressuire.

Deux-Sèvres

Tous en jeux Stade Métayer 15 Rue de Malabry Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2025-05-25 09:30:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

2025-05-25

Sports et jeux pour tous: valides et personnes en situation de handicap.

Bar et restauration sur place. .

Stade Métayer 15 Rue de Malabry

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 80 09 41 noellamenard@orange.fr

