Tous en marche contre le cancer Parking du Verger Le Mans

Tous en marche contre le cancer

Parking du Verger Arche de la Nature Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Marche au profit de la Ligue Contre le Cancer.

Depuis plusieurs années maintenant, Tous en Marche contre le Cancer est l’événement de lancement d’Octobre Rose en Sarthe.

Entièrement organisé par les bénévoles de la Ligue et financé par les partenaires de la manifestation, cet événement a permis l’an dernier de rassembler plus de 2000 personnes et de récolter plus de 36699 euros, intégralement affectés au financement de la recherche (20000) et à l’aide aux malades et à leurs proches (16699).

L’édition 2025 aura lieu le dimanche 5 octobre à l’Arche de la Nature, dans les bois de l’Epau, Au Mans et nous vous attendons très nombreux. .

Parking du Verger Arche de la Nature Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 40 40 cd72@ligue-cancer.net

English :

Walk in aid of the Ligue Contre le Cancer.

German :

Wanderung zu Gunsten der Krebsliga.

Italiano :

Camminata a favore della Ligue Contre le Cancer.

Espanol :

Marcha a beneficio de la Liga contra el Cáncer.

