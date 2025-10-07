Tous en marche pour Octobre Rose EHPAD L’Absie

mardi 7 octobre 2025.

Tous en marche pour Octobre Rose

L'Absie Deux-Sèvres

« Tous en marche pour Octobre Rose » organisée par l’Ehpad des Abiès de L’Absie.

Deux parcours 1.5 km (accessible PMR) et 6,5 km.

Venez marcher avec un t-shirt rose ou un accessoire rose.

Vente de boissons, gâteaux et goodies confectionnés par les résidents de l’Ehpad.

Les dons et bénéfices des ventes seront reversés au profit de l’association Les Seins’Glées.

Inscription obligatoire auprès de l’accueil de l’Ephad des Abiès ou au 05.49.95.33.60 avant le 3 octobre. .

EHPAD 6 Bis Place de l’Église L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 33 60

