Tous en mouvement

Morlaix Finistère

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 14:00:00

2026-04-26

T3M TOUS EN MOUVEMENT

Un jour, on a fait du bruit avec des casseroles pour dire merci aux soignants !

Aujourd’hui, on a envie de faire autrement.

Faire du bruit en bougeant, ENSEMBLE !

Pour celles et ceux qui vivent la maladie ou le handicap.

Pour celles et ceux qui accompagnent, chaque jour.

Et pour tous les autres, parce qu’on n’a pas besoin de tout comprendre pour être solidaire.

Marcher, courir, pédaler… ou simplement être là.

Projet porté par les étudiants GACO et La Vie en Rose BZH

Don libre inscription recommandée, nombre de participants limité. https://www.helloasso.com/associations/la-vie-en-rose-bzh/evenements/t3m .

Morlaix 29600 Finistère Bretagne

