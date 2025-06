« Tous en piste ! » 1ère guinguette intergénérationnelle Sur le parvis du Musée Hauts de Bienne 25 juin 2025 14:30

La Ville de Morez innove et vous invite à un tout nouvel événement festif et fédérateur Tous en piste ! , la première

guinguette intergénérationnelle de Morez.

Le pôle social de la commune propose un après-midi convivial mêlant musique, jeux et gourmandises, pour rassembler petits et grands autour d’un moment de partage.

Au programme :

– Pierre Bourgeois interprétera les grands classiques de la chanson française et internationale pour faire découvrir aux plus jeunes les trésors musicaux d’antan.

– DJ Samy prendra le relais avec les sons d’aujourd’hui pour faire vibrer toutes les générations.

– Des animations et jeux seront organisés par l’accueil de loisirs pour petits et grands.

– Une pause gourmande attend les participants avec gâteaux, bonbons et boissons.

Cette guinguette nouvelle génération se veut un véritable pont entre les âges, où l’échange et la bonne humeur sont à

l’honneur. Venez nombreux célébrer la richesse du lien intergénérationnel dans une ambiance festive au cœur de Morez ! .

Sur le parvis du Musée Place Jean Jaurès

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73

