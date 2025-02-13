Tous en piste à Val Cenis Lanslevillard Val-Cenis

Tous en piste à Val Cenis

Rendez-vous les 13 et 14 décembre 2025 pour Tous en Piste à Val Cenis ! Après l’énorme succès des 10 ans, votre station vous attend pour un nouveau lancement de saison convivial et festif entre ski, activités, stands gourmands et concerts.

English : Tous en piste at Val Cenis

See you on December 13 and 14, 2025 for Tous en Piste at Val Cenis! Following on from the huge success of the 10th anniversary event, Val Cenis awaits you for another festive launch of the season, featuring skiing, activities, food stalls and concerts.

German : Tous en piste à Val Cenis

Wir treffen uns am 13. und 14. Dezember 2025 zu Tous en Piste in Val Cenis! Nach dem großen Erfolg des 10-jährigen Jubiläums erwartet Sie Ihr Skiort zu einem weiteren geselligen und festlichen Saisonauftakt mit Skifahren, Aktivitäten, Schlemmerständen und Konzerten.

Italiano : Tous en piste a Val Cenis

Ci vediamo il 13 e 14 dicembre 2025 per Tous en Piste in Val Cenis! Dopo il grande successo dei festeggiamenti per il 10° anniversario, la vostra stazione vi aspetta per un altro lancio amichevole e festoso della stagione, con sci, attività, stand gastronomici e concerti.

Espanol : Tous en piste à Val Cenis

Nos vemos los días 13 y 14 de diciembre de 2025 para Tous en Piste en Val Cenis Tras el gran éxito de su 10º aniversario, su estación le espera para darle la bienvenida a otro inicio de temporada festivo y agradable, con esquí, actividades, puestos de comida y conciertos.

