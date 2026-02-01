Tous en piste ! Jonglerie pour petits et grands Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Tous en piste ! Jonglerie pour petits et grands

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

2026-02-28

Tout public

Une journée festive et pleine de rebondissements pour découvrir l’univers fascinant de la jonglerie en famille !

Fabriquez vos balles de jonglage avant de suivre un atelier d’initiation à la jonglerie petits et grands pourront s’essayer aux arts du jonglage avec des animateurs passionnés. Balles, foulards, anneaux… chacun trouvera son rythme et son style !

Des lectures d’histoires drôles, poétiques et inspirantes pour plonger dans l’univers des jongleurs et des artistes de piste.

Et pour clôturer cette journée haute en couleurs, un spectacle captivant mêlant prouesses techniques et poésie visuelle. Un moment magique à partager en famille !

Journée animée en partenariat avec le centre social Rive Gauche

