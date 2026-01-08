Tous en piste pour les Jeux d’hiver ! Après-midi festive allée Raymond Mias Valence

Tous en piste pour les Jeux d’hiver ! Après-midi festive

allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence Drôme

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

2026-02-21

Déguisez-vous pour une après-midi festive autour des Jeux et profitez d’un DJ pour l’occasion !

English :

Dress up for a festive afternoon of gaming, and enjoy a DJ for the occasion!

