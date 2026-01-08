Tous en piste pour les Jeux d’hiver ! Après-midi festive allée Raymond Mias Valence
Tous en piste pour les Jeux d’hiver ! Après-midi festive
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
2026-02-21
Déguisez-vous pour une après-midi festive autour des Jeux et profitez d’un DJ pour l’occasion !
allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 27 27
English :
Dress up for a festive afternoon of gaming, and enjoy a DJ for the occasion!
