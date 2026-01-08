Tous en piste pour les Jeux d’hiver ! Brunch allée Raymond Mias Valence

Tous en piste pour les Jeux d’hiver ! Brunch

allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 10:00:00

fin : 2026-02-15 14:00:00

Date(s) :

2026-02-15 2026-02-22

Brunchez à la patinoire où 2 food-trucks vous attendent.

.

allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 27 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brunch at the skating rink, where 2 food-trucks await you.

L’événement Tous en piste pour les Jeux d’hiver ! Brunch Valence a été mis à jour le 2026-01-08 par Valence Romans Tourisme