Tous en piste pour les Jeux d’hiver ! Curling allée Raymond Mias Valence
Tous en piste pour les Jeux d’hiver ! Curling allée Raymond Mias Valence mardi 10 février 2026.
Tous en piste pour les Jeux d’hiver ! Curling
allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 14:00:00
fin : 2026-02-10 17:00:00
Date(s) :
2026-02-10
Découvrez le curling avec le club du Valence Curling !
.
allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 27 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover curling with the Valence Curling Club!
L’événement Tous en piste pour les Jeux d’hiver ! Curling Valence a été mis à jour le 2026-01-08 par Valence Romans Tourisme