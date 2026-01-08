Tous en piste pour les Jeux d’hiver ! Hockey sur glace allée Raymond Mias Valence
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
2026-02-18
Testez le hockey sur glace avec le club des Lynx de Valence !
allée Raymond Mias Patinoire Jo Boyadjian Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 27 27
English :
Try your hand at ice hockey with the Valence Lynx club!
