TOUS EN PISTE ! THÉ DANSANT Pézenas 30 juin 2025 07:00

Hérault

TOUS EN PISTE ! THÉ DANSANT 10 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-06-30

fin : 2025-06-30

2025-06-30

Un après-midi convivial de danse et de musique organisé par le centre communal Ambroise Croizat

Tous en piste !

Thé dansant animé par Rétro Cocktail au Foyer des Campagnes

Boissons et goûters compris .

10 Place Frédéric Mistral

Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 41 18

English :

An afternoon of music and dance organized by the Ambroise Croizat community center

German :

Ein geselliger Nachmittag mit Tanz und Musik, organisiert vom Gemeindezentrum Ambroise Croizat

Italiano :

Un pomeriggio conviviale di danza e musica organizzato dal centro comunitario Ambroise Croizat

Espanol :

Una agradable tarde de baile y música organizada por el centro comunitario Ambroise Croizat

