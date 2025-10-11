Tous en rose et bleu mobilisons nous contre le cancer Salle des fêtes Blasimon

Tous en rose et bleu mobilisons nous contre le cancer Salle des fêtes Blasimon samedi 11 octobre 2025.

Tous en rose et bleu mobilisons nous contre le cancer

Salle des fêtes 15 Place de la République Blasimon Gironde

Tarif : 5 – 5 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

La journée Tous en rose et bleu à Blasimon propose une mobilisation autour de la lutte contre le cancer avec la participation de la maison de santé pluriprofessionnelle. Le programme comprend une marche reliant la salle des fêtes au domaine départemental, des ateliers destinés aux adultes et aux enfants, ainsi que des ventes participatives et une bourriche dotée de nombreux lots. Des animations, démonstrations et un temps de karaoké ponctuent l’événement, accompagné d’espaces de restauration et de buvette. De nombreuses associations locales, bénévoles, structures et commerçants du territoire s’impliquent dans l’organisation et la sensibilisation tout au long de la journée. .

Salle des fêtes 15 Place de la République Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 28 06 61

English : Tous en rose et bleu mobilisons nous contre le cancer

German : Tous en rose et bleu mobilisons nous contre le cancer

Italiano :

Espanol : Tous en rose et bleu mobilisons nous contre le cancer

L’événement Tous en rose et bleu mobilisons nous contre le cancer Blasimon a été mis à jour le 2025-10-01 par OT de l’Entre-deux-Mers