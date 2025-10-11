Tous en rose pour la marche Saint-Jean-de-Liversay

Tous en rose pour la marche Saint-Jean-de-Liversay samedi 11 octobre 2025.

Tous en rose pour la marche

Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Départ Parvis de l’église pour une marche d’environ 5.8km.

Les fonds récoltés seront renversés à la Ligue contre le cancer 17

Venez habillés en rose

Paiement sur place, inscription obligatoire à mairie@saintjeandeliversay.fr

Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mairie@saintjeandeliversay.fr

English :

Depart from the church square for a 5.8km walk.

Funds raised will be donated to the Ligue contre le cancer 17

Come dressed in pink

Payment on site, registration required: mairie@saintjeandeliversay.fr

German :

Start Parvis de l’église für eine Wanderung von ca. 5,8 km.

Die gesammelten Gelder werden an die Krebsliga 17 gespendet

Kommen Sie in Rosa gekleidet

Zahlung vor Ort, Anmeldung erforderlich unter: mairie@saintjeandeliversay.fr

Italiano :

Partenza davanti alla chiesa per una passeggiata di 5,8 km.

I fondi raccolti saranno devoluti alla Ligue contre le cancer 17

Venite vestiti di rosa

Pagamento sul posto, iscrizione obbligatoria: mairie@saintjeandeliversay.fr

Espanol :

Salida frente a la iglesia para un recorrido de 5,8 km.

Los fondos recaudados se donarán a la Ligue contre le cancer 17

Ven vestido de rosa

Pago in situ, inscripción obligatoria: mairie@saintjeandeliversay.fr

L’événement Tous en rose pour la marche Saint-Jean-de-Liversay a été mis à jour le 2025-10-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin