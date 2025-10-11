Tous en rose pour la marche Saint-Jean-de-Liversay
Tous en rose pour la marche Saint-Jean-de-Liversay samedi 11 octobre 2025.
Tous en rose pour la marche
Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-11 10:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Départ Parvis de l’église pour une marche d’environ 5.8km.
Les fonds récoltés seront renversés à la Ligue contre le cancer 17
Venez habillés en rose
Paiement sur place, inscription obligatoire à mairie@saintjeandeliversay.fr
Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mairie@saintjeandeliversay.fr
English :
Depart from the church square for a 5.8km walk.
Funds raised will be donated to the Ligue contre le cancer 17
Come dressed in pink
Payment on site, registration required: mairie@saintjeandeliversay.fr
German :
Start Parvis de l’église für eine Wanderung von ca. 5,8 km.
Die gesammelten Gelder werden an die Krebsliga 17 gespendet
Kommen Sie in Rosa gekleidet
Zahlung vor Ort, Anmeldung erforderlich unter: mairie@saintjeandeliversay.fr
Italiano :
Partenza davanti alla chiesa per una passeggiata di 5,8 km.
I fondi raccolti saranno devoluti alla Ligue contre le cancer 17
Venite vestiti di rosa
Pagamento sul posto, iscrizione obbligatoria: mairie@saintjeandeliversay.fr
Espanol :
Salida frente a la iglesia para un recorrido de 5,8 km.
Los fondos recaudados se donarán a la Ligue contre le cancer 17
Ven vestido de rosa
Pago in situ, inscripción obligatoria: mairie@saintjeandeliversay.fr
