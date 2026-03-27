Tous en scène ! Conservatoire Charles Munch Paris

Tous en scène ! Conservatoire Charles Munch Paris

Tous en scène ! Conservatoire Charles Munch Paris mercredi 15 avril 2026.

Chaque mois, toutes les classes de théâtre, instrumentales, danse et chant se réunissent pour une scène ouverte avec au piano, le professeur d’accompagnement Lucile Steunou !

Une occasion de découvrir nos talents !

Le rendez-vous mensuel des classes du Conservatoire Charles Munch !
Le mercredi 15 avril 2026
de 18h30 à 19h45
gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T21:30:00+02:00
fin : 2026-04-15T22:45:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T18:30:00+02:00_2026-04-15T19:45:00+02:00

Conservatoire Charles Munch 7 rue duranti  75011 Paris
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321


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