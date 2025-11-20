Tous en Scène – Le final Agence CALAIS SAINT-EXUPERY Calais

Tous en Scène – Le final Jeudi 20 novembre, 15h30 Agence CALAIS SAINT-EXUPERY Pas-de-Calais

Début : 2025-11-20T15:30:00 – 2025-11-20T16:15:00

Fin : 2025-11-20T15:30:00 – 2025-11-20T16:15:00

Après avoir travaillé sur différents ateliers ludiques et théâtraux, vous allez pouvoir vous mettre en scène devant un public d’entreprises et de partenaires lors d’une représentation d’une quarantaine de minutes. Pour rappel il s’agit de : – Développer la confiance et l’estime de soi – Expérimenter la dynamique et la force du groupe – Vivre l’expérience unique et sensible du « jeu théâtrale » – Valoriser les singularités de chancun-e en toute bienveillance. – Rencontrer des professionnels du recr

Agence CALAIS SAINT-EXUPERY 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Après avoir travaillé sur différents ateliers ludiques et théâtraux, vous allez pouvoir vous mettre en scène devant un public d'entreprises et de partenaires lors d'une représentation d'une quarantain