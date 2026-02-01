Tous en scène !

Chaque mois, toutes les classes de théâtre, instrumentales, danse et chant se réunissent pour une scène ouverte avec au piano, le professeur d’accompagnement Lucile Steunou !

Une occasion de découvrir nos talents !

Le rendez-vous mensuel des classes du Conservatoire Charles Munch !

Le mercredi 13 mai 2026

de 18h30 à 19h45

Le mercredi 15 avril 2026

de 18h30 à 19h45

Le mercredi 25 mars 2026

de 18h30 à 19h45

Le vendredi 13 février 2026

de 18h30 à 19h45

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460# https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460#



