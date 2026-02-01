Tous en scène !
Tous en scène ! vendredi 13 février 2026.
Chaque mois, toutes les classes de théâtre, instrumentales, danse et chant se réunissent pour une scène ouverte avec au piano, le professeur d’accompagnement Lucile Steunou !
Une occasion de découvrir nos talents !
Le rendez-vous mensuel des classes du Conservatoire Charles Munch !
Le mercredi 13 mai 2026
de 18h30 à 19h45
Le mercredi 15 avril 2026
de 18h30 à 19h45
Le mercredi 25 mars 2026
de 18h30 à 19h45
Le vendredi 13 février 2026
de 18h30 à 19h45
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460# https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460#