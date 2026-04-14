Tous en selle à Nîmes Castanet, Maison de Santé Pluriprofessionnelle Nîmes Castanet, Nîmes

Tous en selle à Nîmes Castanet 1 – 31 mai Maison de Santé Pluriprofessionnelle Nîmes Castanet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T08:00:00+02:00 – 2026-05-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T08:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Vous habitez ou travaillez dans un des quartiers suivants : Nîmes Castanet-Vacquerolles-Mas de Lauze-Vedelin ?

Participez pendant tout le mois de Mai aux évenements organisés par la Maison de santé pluriprofessionnelle de Nîmes Castanet en partenariat avec Nîmes Metropole.

« Challenge Tous en selle à Nîmes Castanet » : rejoignez la coomunauté et comptabilisez vos kms effectués en vélo pendant le mois de Mai (goodies pour les 10 premiers du classement de la communauté Tous en selle à Castanet)

« Défi pédaliers » des pédaliers seront en libre service dans certaines salles d’attente de la Maison de Santé. En attendant votre RDV médical, rien de mieux que pédaler. Objectif atteindre 580 kms cumulés pendant le mois de Mai !

« Matinée découverte Némo Vélo » : stand à proximité de la Maison de Santé pour une présentation de Némo Vélo (service de location de vélos en libre accès)

Maison de Santé Pluriprofessionnelle Nîmes Castanet 70 place des Goélands 30900 Nîmes Nîmes 30900 Camplanier Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://geovelo.app/communities/invites/FCGGSVM »}]

En Mai je fais ce qu’il me plait et je fais du vélo ! Participez aux évènements Mai à Vélo organisée par la Maison de Santé de Castanet et Nîmes Métropole !

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