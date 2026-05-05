Tous en selle à Sorbiers !, Complexe sportif – rue des roseaux 42290 sorbiers, Sorbiers

Tous en selle à Sorbiers ! Mercredi 20 mai, 14h00 Complexe sportif – rue des roseaux 42290 sorbiers Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T19:00:00+02:00

Tout le programme sur wwww.mairie-sorbiers.fr

Complexe sportif – rue des roseaux 42290 sorbiers rue des roseaux 42290 Sorbiers 42290 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.mairie-sorbiers.fr/actualite/un-mois-pour-adopter-le-velo-pour-la-vie-4/ »}]

Bourse à vélos, parcours enfants, remise en selle, atelier d’auto-réparation, démonstration de handbike…Des animations pour tous vous attendent mercredi 20 mai à Sorbiers !

ville de sorbiers