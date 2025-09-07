Tous en selle Petit-Mars

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 7 septembre prochain parking de Planète Mars- Mont Jarry pour cette édition 2025 qui prend un air particulier puisque la Municipalité est heureuse d’accueillir l’association Equiliberté (Fédération Equestre Départementale).

Les cyclistes partageront donc cette randonnée avec des cavaliers et des attelages sur les chemins balisés de Petit Mars et la commune de Ligné.

Tous les départs se feront du parking de Planète Mars selon les créneaux horaires suivants :

Pour les cavaliers et les attelages dès 8h et jusqu’à 9h30

Pour les cyclistes dès 8h et jusqu’à 10h00.

Deux parcours vélo sont proposés, un circuit court de 15 kms et un plus grand de 25 kms, quant aux cavaliers un parcours unique de 25 kms.

Important, pour garantir la bonne cohabitation entre les différents randonneurs, les cyclistes et les cavaliers circuleront sur leurs parcours respectifs en sens inverse pour arriver face aux chevaux pour éviter des éventuels effets de surprise.

Rappel : le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 13 ans et fortement conseillé pour les autres personnes.



Le Haras du Pont Hus nous ouvre ses portes pour cette manifestation

Un balisage au sein de la propriété sera organisé, les randonneurs devront donc restés vigilants et respecter les consignes. L’accès à la propriété sera réservé exclusivement aux participants. Renseignements et inscriptions sur le site de la ville de Petit-Mars.

Après le verre de l’amitié, si vous le souhaitez, vous êtes invités à partager un pique-nique sur place, chacun apporte son panier. .

Petit-Mars 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 72 77 16

