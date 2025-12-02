Tous en sons 7e édition Marseille 1er Arrondissement
Tous en sons 7e édition Marseille 1er Arrondissement mardi 2 décembre 2025.
Tous en sons 7e édition
Du 02/12 au 21/12/2025 tous les jours. Différents lieux dans Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-21
2025-12-02
Tous en sons ! La sixième édition ase déroule en décembre 2024 à Marseille, Aix et chez vous, et on va s’éclater !Enfants
Tous En Sons ! est un festival de musique jeunesse qui se veut être une véritable vitrine nationale de la création musicale dédiée à la jeunesse.
Du classique à l’électro en passant par le jazz, la chanson, la world ou le contemporain, de la musique pour tout le monde, toutes esthétiques confondues.
Tous en Sons ! C’est collaboratif !
Fédérer les acteurs de la musique jeunesse, de l’éducation artistique et culturelle, de l’éducation populaire.
Coproduire et valoriser des spectacles musicaux à destination de la jeunesse, qu’elles soient jazz, rock, électro, lyrique, contemporaine, du monde ou d’ailleurs.
Créer des partenariats autour de projets participatifs, de résidences, d’actions éducatives.
Tous en Sons ! C’est unique !
C’est le Festival de création de musique jeunesse.
Une programmation qui conjugue exigence et jeunesse, qui éveille à la diversité et au sens critique.
Du rap au classique un festival qui n’exclue aucune esthétique et s’adresse à un large public familial.
Une équipe qui invente de nouvelles formes pédagogiques et de nouveaux outils numériques.
Programmation sur Marseille TOUT PUBLIC
* Rétropolis
5 ans +
Weepers Circus
Dimanche 1er décembre à 17h
Espace Julien
* Visite historique de l’Opéra municipal (complet)
10 ans +
Mercredi 4 décembre à 17h
Opéra municipal de Marseille
* Concert pédagogique (complet)
6 ans +
Mercredi 4 décembre à 18h
Opéra municipal de Marseille
* Autour de Marzia, un secret de famille
9 ans +
Compagnie Clandestine
Vendredi 6 et samedi 7 décembre à 19h
Théâtre Massalia
* Moi mon chat
7 ans +
Samedi 14 décembre à 19h et dimanche 15 décembre à 17h
Théâtre Massalia
* La cuisine musicale
4 ans +
Compagnie Minute Papillon
Samedi 7 décembre à 11h et 14h30 (complet)
Théâtre de l’Odéon
* Jazz et RAP
8 ans +
L’Enelle Compagnie
Dimanche 8 décembre 2024 à 15h30
Le PIC Télémaque
Mardi 17 décembre 2024 à 19h
La Criée — Théâtre National de Marseille (complet)
* Allô Lola ?!
6 ans +
Poussinmusic
Mercredi 11 décembre 2024 à 14h40
Espace Culturel Busserine
* Next Station
2 ans +
String Quartet Meraki
Dimanche 15 décembre 2024 à 15h30
Le Pic
* Le roi du cirque
7 ans +
Compagnie Da Pacem
Mercredi 18 décembre 2024 à 15h
Mucem
* Novella
8 ans +
Chiara Caruso
Jeudi 19 décembre 2024 à 18h30
Cité de la Musique
Programmation sur Marseille PUBLIC SCOLAIRE UNIQUEMENT
* Autour de Marzia, un secret de famille
9 ans +
Compagnie Clandestine
Jeudi 5 décembre 2024 à 9h45 et 14h30 –> (14h30 complet)
Vendredi 6 décembre 2024 à 9h45
Théâtre Massalia
* Arc en ciel d’Anatolie
3 ans +
Madame Glou Cie
Jeudi 5 décembre 2024 à 14h30
Le Cri du Port
* La cuisine musicale
4 ans +
Compagnie Minute Papillon
Vendredi 6 décembre 2024 à 10h et 14h30 (les deux séances sont complètes)
Théâtre de l’Odéon
* Moi mon chat
7 ans +
Maïrol Compagnie
Jeudi 12 décembre 2024 à 9h45 et 14h30 (complet)
Théâtre Massalia
* Allô Lola ?!
6 ans +
Poussinmusic
Jeudi 12 décembre 2024 à 9h40 et 14h40 (complet)
Espace Culturel Busserine
* Apprivoiser la nuit 9 ans +
Compagnie Micromondes
Jeudi 12 décembre à 14h30
Le Cri du Port
* Jazz et RAP
8 ans +
L’Enelle Compagnie
Mardi 17 décembre 2024 à 14h15
La Criée — Théâtre National de Marseille (complet)
* Novella
8 ans +
Chiara Caruso
Jeudi 19 décembre 2024 à 14h30
Cité de la Musique .
Différents lieux dans Marseille Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
All in sound! The sixth edition takes place in December 2024 in Marseille, Aix and at your place, and we’re going to have a blast!
German :
Alle in Tönen! Die sechste Ausgabe findet im Dezember 2024 in Marseille, Aix und bei Ihnen zu Hause statt, und wir werden es krachen lassen!
Italiano :
Fatevi sentire! La sesta edizione si terrà nel dicembre 2024 a Marsiglia, Aix e a casa vostra, e ci sarà da divertirsi!
Espanol :
¡A ver si nos enteramos! La sexta edición tendrá lugar en diciembre de 2024 en Marsella, Aix y en tu casa, ¡y nos lo vamos a pasar bomba!
