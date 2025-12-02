Tous en sons 7e édition Marseille 1er Arrondissement

Tous en sons 7e édition Marseille 1er Arrondissement mardi 2 décembre 2025.

Tous en sons 7e édition

Du 02/12 au 21/12/2025 tous les jours. Différents lieux dans Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-21

2025-12-02

Tous en sons ! La sixième édition ase déroule en décembre 2024 à Marseille, Aix et chez vous, et on va s’éclater !Enfants

Tous En Sons ! est un festival de musique jeunesse qui se veut être une véritable vitrine nationale de la création musicale dédiée à la jeunesse.



Du classique à l’électro en passant par le jazz, la chanson, la world ou le contemporain, de la musique pour tout le monde, toutes esthétiques confondues.



Tous en Sons ! C’est collaboratif !

Fédérer les acteurs de la musique jeunesse, de l’éducation artistique et culturelle, de l’éducation populaire.

Coproduire et valoriser des spectacles musicaux à destination de la jeunesse, qu’elles soient jazz, rock, électro, lyrique, contemporaine, du monde ou d’ailleurs.

Créer des partenariats autour de projets participatifs, de résidences, d’actions éducatives.





Tous en Sons ! C’est unique !

C’est le Festival de création de musique jeunesse.

Une programmation qui conjugue exigence et jeunesse, qui éveille à la diversité et au sens critique.

Du rap au classique un festival qui n’exclue aucune esthétique et s’adresse à un large public familial.

Une équipe qui invente de nouvelles formes pédagogiques et de nouveaux outils numériques.



Programmation sur Marseille TOUT PUBLIC



* Rétropolis

5 ans +

Weepers Circus

Dimanche 1er décembre à 17h

Espace Julien



* Visite historique de l’Opéra municipal (complet)

10 ans +

Mercredi 4 décembre à 17h

Opéra municipal de Marseille



* Concert pédagogique (complet)

6 ans +

Mercredi 4 décembre à 18h

Opéra municipal de Marseille



* Autour de Marzia, un secret de famille

9 ans +

Compagnie Clandestine

Vendredi 6 et samedi 7 décembre à 19h

Théâtre Massalia



* Moi mon chat

7 ans +

Samedi 14 décembre à 19h et dimanche 15 décembre à 17h

Théâtre Massalia



* La cuisine musicale

4 ans +

Compagnie Minute Papillon

Samedi 7 décembre à 11h et 14h30 (complet)

Théâtre de l’Odéon



* Jazz et RAP

8 ans +

L’Enelle Compagnie

Dimanche 8 décembre 2024 à 15h30

Le PIC Télémaque

Mardi 17 décembre 2024 à 19h

La Criée — Théâtre National de Marseille (complet)



* Allô Lola ?!

6 ans +

Poussinmusic

Mercredi 11 décembre 2024 à 14h40

Espace Culturel Busserine



* Next Station

2 ans +

String Quartet Meraki

Dimanche 15 décembre 2024 à 15h30

Le Pic



* Le roi du cirque

7 ans +

Compagnie Da Pacem

Mercredi 18 décembre 2024 à 15h

Mucem



* Novella

8 ans +

Chiara Caruso

Jeudi 19 décembre 2024 à 18h30

Cité de la Musique







Programmation sur Marseille PUBLIC SCOLAIRE UNIQUEMENT



* Autour de Marzia, un secret de famille

9 ans +

Compagnie Clandestine

Jeudi 5 décembre 2024 à 9h45 et 14h30 –> (14h30 complet)

Vendredi 6 décembre 2024 à 9h45

Théâtre Massalia



* Arc en ciel d’Anatolie

3 ans +

Madame Glou Cie

Jeudi 5 décembre 2024 à 14h30

Le Cri du Port



* La cuisine musicale

4 ans +

Compagnie Minute Papillon

Vendredi 6 décembre 2024 à 10h et 14h30 (les deux séances sont complètes)

Théâtre de l’Odéon



* Moi mon chat

7 ans +

Maïrol Compagnie

Jeudi 12 décembre 2024 à 9h45 et 14h30 (complet)

Théâtre Massalia



* Allô Lola ?!

6 ans +

Poussinmusic

Jeudi 12 décembre 2024 à 9h40 et 14h40 (complet)

Espace Culturel Busserine



* Apprivoiser la nuit 9 ans +

Compagnie Micromondes

Jeudi 12 décembre à 14h30

Le Cri du Port



* Jazz et RAP

8 ans +

L’Enelle Compagnie

Mardi 17 décembre 2024 à 14h15

La Criée — Théâtre National de Marseille (complet)



* Novella

8 ans +

Chiara Caruso

Jeudi 19 décembre 2024 à 14h30

Cité de la Musique .

Différents lieux dans Marseille Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

All in sound! The sixth edition takes place in December 2024 in Marseille, Aix and at your place, and we’re going to have a blast!

German :

Alle in Tönen! Die sechste Ausgabe findet im Dezember 2024 in Marseille, Aix und bei Ihnen zu Hause statt, und wir werden es krachen lassen!

Italiano :

Fatevi sentire! La sesta edizione si terrà nel dicembre 2024 a Marsiglia, Aix e a casa vostra, e ci sarà da divertirsi!

Espanol :

¡A ver si nos enteramos! La sexta edición tendrá lugar en diciembre de 2024 en Marsella, Aix y en tu casa, ¡y nos lo vamos a pasar bomba!

