TOUS EN TERRASSES… DU LARZAC !

Montpellier Hérault

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-11

2026-04-09

Retrouvez-nous à Montpellier et communes limitrophes pour Tous en Terrasses… du Larzac !

Après un détour via Paris l’an dernier pour nos 10 ans, nous voici de nouveau sur Montpellier (et communes limitrophes ou zone urbaine sous l’influence de Mtp).

Même principe que les années précédentes les vignerons viennent nombreux chez les cavistes et restaurateurs de la métropole à la rencontre des amateurs de vins pour des dégustations ou accords mets et vins.

Plus d’informations à venir .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie syndicat.terrassesdularzac@gmail.com

English : ALL ON THE TERRACES… OF LARZAC!

Let’s all return to the Terrasses… du Larzac! in Montpellier on 21, 22 and 23 March 2024!

The Terrasses du Larzac winegrowers are getting ready to meet up with professionals and the general public in Montpellier.

