Tous en Tête Richelieu samedi 6 septembre 2025.

Les halles Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : 10 EUR

Début : Samedi 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

« Tous en Tête en Touraine » est l’antenne régionale de l’association Tous en Tête, née d’un formidable élan de solidarité autour de Jean-Marc Amouroux, l’un de ses fondateurs. Touchée par son combat, toute une région ses amis, ses proches s’est mobilisée pour faire avancer la recherche sur les tumeurs cérébrales.

L’association organise un week-end solidaire, sportif et convivial afin de faire avancer la recherche.

Le vendredi 5 septembre, plusieurs événements se dérouleront à Chinon et le samedi 6, à Richelieu.

A partir de 9h. Stand Institut du cerveau, petite restauration, animations.

Les temps forts

– à 10h « Tous en baskets ». Course ouverte à toutes et tous.

– de 18h à 19h « Tous à l’écoute ». Conférence scientifique.

Inscription en ligne.

N.B. Dîner à la Teinturerie complet. 10 .

Les halles Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

« Tous en Tête en Touraine » is the regional branch of the Tous en Tête association, which was born of a tremendous surge of solidarity around Jean-Marc Amouroux, one of its founders.

German :

« Tous en Tête en Touraine » ist die regionale Zweigstelle des Vereins Tous en Tête, der aus einer gewaltigen Welle der Solidarität um Jean-Marc Amouroux, einen der Gründer des Vereins, entstanden ist.

Italiano :

« Tous en Tête en Touraine » è la sezione regionale dell’associazione Tous en Tête, nata da un enorme slancio di solidarietà intorno a Jean-Marc Amouroux, uno dei suoi fondatori.

Espanol :

« Tous en Tête en Touraine » es la rama regional de la asociación Tous en Tête, nacida de una tremenda oleada de solidaridad en torno a Jean-Marc Amouroux, uno de sus fundadores.

