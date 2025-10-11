TOUS ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS POUR OCTOBRE ROSE Beauchalot

Beauchalot Haute-Garonne

Inscription auprès de la Mairie et/ou de la boulangerie pour le vendredi 3 octobre au plus tard Règlement à l’inscription

10h Une marche au départ de la place de la Mairie. Circuit sans difficulté boucle de 3 ou 4 km au choix (1h à1h30) 12h Repas à la salle des fêtes de Beauchalot / Apéritif, Entrée, Cuisse de canard confites et pommes de terre, Fromage, Tarte aux fruits, Café (gratuit pour les enfants de -6ans, places limitées, apporter vos couverts) 15h Bal musette à la salle des fêtes de Beauchalot, animé par Benoit Renaillé 16h Tirage de la tombola. 5 .

Beauchalot 31360 Haute-Garonne Occitanie foyer-rural_beauchalot31@laposte.net

