Tous ensemble pour Octobre rose Cany-Barville
Tous ensemble pour Octobre rose Cany-Barville dimanche 12 octobre 2025.
Tous ensemble pour Octobre rose
Mairie Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
9h accueil et café de bienvenue, salle des mariages de la mairie
9h30-10h échauffement en musique avec CA’Danse
10h départ des randonnées (5 et 9 km) avec l’association des randonneurs canycais
12h retour à la salle des mariages
Stands d’information toute la matinée et de prévention toute la matinée. .
Mairie Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 71 44
English : Tous ensemble pour Octobre rose
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Tous ensemble pour Octobre rose Cany-Barville a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre