Tous ensemble pour Octobre rose Cany-Barville

Tous ensemble pour Octobre rose Cany-Barville dimanche 12 octobre 2025.

Tous ensemble pour Octobre rose

Mairie Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

9h accueil et café de bienvenue, salle des mariages de la mairie

9h30-10h échauffement en musique avec CA’Danse

10h départ des randonnées (5 et 9 km) avec l’association des randonneurs canycais

12h retour à la salle des mariages

Stands d’information toute la matinée et de prévention toute la matinée. .

Mairie Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 71 44

English : Tous ensemble pour Octobre rose

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tous ensemble pour Octobre rose Cany-Barville a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre