Tous ensemble pour octobre rose rue principale Seingbouse

Informations pratiques

Seingbouse

Tous ensemble pour octobre rose

rue principale parc Streiff (en face du numéro 85) arrêt de bus Seingbouse Parc Seingbouse Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Seingbouse se mobilise

Marche ou course 2 parcours 5,5km et 7,5km Tous à Table Après midi festive/surprise Barbecue convivial

Sur réservation auprès de la mairieTout public

6 .

rue principale parc Streiff (en face du numéro 85) arrêt de bus Seingbouse Parc Seingbouse 57455 Moselle Grand Est +33 3 87 29 14 30 secretariat@mairie-seingbouse.com

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English :

Seingbouse Gets Moving

Walk or run: 2 routes—5.5 km and 7.5 km—Everyone’s welcome—Festive afternoon with surprises—Friendly barbecue

Reservations required at City Hall

L’événement Tous ensemble pour octobre rose Seingbouse a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH