Tous ensemble pour octobre rose rue principale Seingbouse
dimanche 11 octobre 2026 · rue principale · Seingbouse
Informations pratiques
Seingbouse
Tous ensemble pour octobre rose
rue principale parc Streiff (en face du numéro 85) arrêt de bus Seingbouse Parc Seingbouse Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Seingbouse se mobilise
Marche ou course 2 parcours 5,5km et 7,5km Tous à Table Après midi festive/surprise Barbecue convivial
Sur réservation auprès de la mairieTout public
6 .
rue principale parc Streiff (en face du numéro 85) arrêt de bus Seingbouse Parc Seingbouse 57455 Moselle Grand Est +33 3 87 29 14 30 secretariat@mairie-seingbouse.com
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English :
Seingbouse Gets Moving
Walk or run: 2 routes—5.5 km and 7.5 km—Everyone’s welcome—Festive afternoon with surprises—Friendly barbecue
Reservations required at City Hall
L’événement Tous ensemble pour octobre rose Seingbouse a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH