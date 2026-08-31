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AGENDA · Seingbouse

Tous ensemble pour octobre rose rue principale Seingbouse

dimanche 11 octobre 2026 · rue principale · Seingbouse

Tous ensemble pour octobre rose rue principale Seingbouse

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
rue principale
Adresse
parc Streiff (en face du numéro 85) arrêt de bus Seingbouse Parc
Ville
57455 Seingbouse
Département
Moselle
Tarif
6 Tarif réduit

Seingbouse

Tous ensemble pour octobre rose

rue principale parc Streiff (en face du numéro 85) arrêt de bus Seingbouse Parc Seingbouse Moselle

Tarif : – – EUR
6
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Seingbouse se mobilise
Marche ou course 2 parcours 5,5km et 7,5km Tous à Table Après midi festive/surprise Barbecue convivial
Sur réservation auprès de la mairieTout public
6  .

rue principale parc Streiff (en face du numéro 85) arrêt de bus Seingbouse Parc Seingbouse 57455 Moselle Grand Est +33 3 87 29 14 30  secretariat@mairie-seingbouse.com

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English :

Seingbouse Gets Moving
Walk or run: 2 routes—5.5 km and 7.5 km—Everyone’s welcome—Festive afternoon with surprises—Friendly barbecue
Reservations required at City Hall

L’événement Tous ensemble pour octobre rose Seingbouse a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH