Tous famille, l’événement pour et avec les parents Pontarlier

Tous famille, l'événement pour et avec les parents
Sur le territoire du Haut-Doubs forestier Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-25
2025-10-20
Organisé par le Relais Petite Enfance, soutenu par la CAF du Doubs.
C’est un ensemble d’activités gratuites proposées aux familles pour permettre aux parents de s’accorder du temps à partager avec leurs enfants et de s’enrichir de l’expérience des professionnels. C’est un événement dédié à la famille et à la parentalité.
Gratuit, sur inscription par téléphone. .
Sur le territoire du Haut-Doubs forestier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 94 49
