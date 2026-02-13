TOUS LES AUTRES S’APPELLENT ALI, Ciné Saint-Leu, Amiens

TOUS LES AUTRES S’APPELLENT ALI Mercredi 18 février, 20h45 Ciné Saint-Leu Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T20:45:00+01:00 – 2026-02-18T22:20:00+01:00

Fin : 2026-02-18T20:45:00+01:00 – 2026-02-18T22:20:00+01:00

Dans un café fréquenté par des travailleurs immigrés, Emmi, veuve d’une soixantaine d’années, fait la connaissance d’Ali, un Marocain plus jeune qu’elle. Ali s’installe chez elle dès le lendemain, puis ils se marient. Les enfants d’Emmi, ses voisins, ses collègues, tous sont scandalisés par cette union. Le couple est mis à l’écart, mais va vite se révéler indispensable à la communauté…

Ciné Saint-Leu 33 rue Vanmarcke, Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cine-st-leu.com/film.html#/media/1225?showId=17212 »}]

