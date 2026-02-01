Tous les évènements et activités que propose l’université populaire Les Amis de la Goualante La Charité-sur-Loire

Tous les évènements et activités que propose l’université populaire Les Amis de la Goualante

Différent selon l’évenement La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-05

Les Amis de la Goualante vous proposent ce mois-ci

– Le 5, rencontre-débat à la Halle au Grains, (Salle des fêtes) rue Sainte-Anne à la Charité à 20 h où nous recevons Pierre Péré historien pour nous présenter Limanton commune double, histoire de la ruralité nivernaise

– Le 12, au Bon laboureur, quai Romain Mollot à la Charité à 17 h. 30 Nos amis du Cher où Françoise Bezet, historienne-conférencière viendra nous parler du Cher. Cette fois-ci, le sujet est Les écoles de nos villages du XVIIIe siècle à nos jours

– Le 26, au Tip’s (bar en face de la gare) à la Charité à 18 h. Café littéraire

– Le 28, au Bon Laboureur quai Romain Mollot à la Charité à 17 h. : Rendez-vous avec la sociologie, sujet Espaces des enquêtes et espaces sociaux : où regarder et avec qui animé par Joëlle Le Marec Docteure en Sciences de l’information et de la communication et Igor Babou, Chercheur en sciences sociales, professeur à l’Université Paris Diderot .

Différent selon l’évenement La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 27 79 lesamisdelagoualante@mailo.fr

