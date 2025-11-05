Tous les jours / Groupe Déjà L’ENTRACTE, Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe

Tous les jours / Groupe Déjà

L'ENTRACTE, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe

2025-11-05 19:30:00

2025-11-05 20:30:00

2025-11-05

Théâtre 1h dès 10 ans

Et si nous pouvions juger le harcèlement scolaire dans un tribunal ? C’est le pari audacieux du Groupe Déjà, qui imagine un procès fictif où le harcèlement scolaire, en personne, doit répondre de ses actes face à ses victimes.

Aujourd’hui est un jour historique ! Le harcèlement scolaire, cet individu dangereux aux multiples facettes, se tient devant la Cour pour affronter les enfants, adolescents et adultes qu’il a marqués à jamais. Deux comédiens, 19 personnages et autant de sweats à capuche sont là pour mener à bien cet incroyable procès. À travers une mise en scène originale, Tous les jours propose des clés pour comprendre ce phénomène complexe et invite à dépasser les préjugés. Imaginé par Sébastian Lazennec et Antoine Meunier, ce spectacle-choc, éducatif et percutant, est le fruit d’un travail de recherche et d’écriture, nourri de témoignages poignants. Une pièce magistrale !

AGIR ENSEMBLE !

Des parcours d’Éducation Artistique et Culturelle permettront à des jeunes de s’interroger sur le harcèlement scolaire et la justice à travers des rencontres et des temps de réflexion collective. Ils seront menés par les médiatrices du Réseau des Médiathèques du Pays sabolien, de la Micro-Folie de Sablé, du CISPD et de L’Entracte, accompagnées par le Groupe Déjà et Les Araignées Philosophes. Ces actions s’inscrivent dans le cadre du Contrat local d’Éducation Artistique et Culturelle, porté par la Ville de Sablé-sur-Sarthe et le Pays sabolien.

Distribution

Sébastian Lazennec & Antoine Meunier jeu & écriture

Marie Dissais regard extérieur

Julien Leguay création sonore

Simon Rutten création lumières

Vincent Jarry construction décor

Lola Baï, Aurélien Jarry, Florian Laze, Didier Bardoux, Lois Husson, Jean-François Cochet, Sofia Leguay, Zélie Lazennec, Émilie Métris, Marc Bourasseau, Samuel Giglio, Cécile Genoud, Caroline Lebois, Julien Leguay, Julie Moquet, Frédérique Leguillon & Sophie Loysance voix .

L’ENTRACTE, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

