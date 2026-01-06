Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance

Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz

Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Dans une maison d’arrêt, des femmes sacrifient souvent leur promenade quotidienne pour quelques heures à la bibliothèque. Autour de la bibliothécaire, elles se retrouvent pour évoquer, dans la passion ou la querelle, leur quotidien, leur travail, leurs amours, leurs rêves ou leurs enfances.

Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz est une pièce de Mohamed Kacimi.

C’est le soir de Noël, elles ont quartier libre. Elles préparent la fête. Elles partagent un festin imaginaire quand survient, avant minuit, Frida, une primo arrivante …

Cette pièce se veut un hommage à ces femmes recluses, enfermées dans la plus haute des solitudes, souvent, trop souvent même, victimes de la violence des hommes, et qui, privées de tout, parviennent tout de même à réinventer un monde où elles jouent à ne

manquer ni de liberté ni d’humanité. Mohamed Kacimi.

Créée en 2006 la compagnie Petites Roches est un collectif de troupes d’amateurs. Actuellement 4 troupes la composent la Forge Campin, Kitétoi, les Euménides, les Apprentis Sages.

Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz a été créé en 2023 et regroupe des comédiennes issues de différent groupes, voire extérieurs.

Barbara Christine le Du

Lily Mathilde André

Zélie Marie-Jo le Pen

Marylou Claude Raujouan

Rosa Sabine Céréda

Frida Guénhaelle Renaud .



In a prison, women often sacrifice their daily walk for a few hours in the library. Around the librarian, they meet to talk about their daily lives, their work, their loves, their dreams and their childhoods, with passion or quarrel.

