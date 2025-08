Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz Âne Vert Théâtre Fontainebleau

Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Début : Dimanche 2025-11-02

2025-11-02

Coup de projecteur au théâtre amateur !

Un spectacle prenant, entre rires et émotions, qui nous éclaire sur le parcours des femmes incarcérées.

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com

English : All my dreams leave from Gare d’Austerlitz

Spotlight on amateur theater!

A compelling show that combines laughter and emotion, and sheds light on the lives of women in prison.

German :

Ein Scheinwerferlicht für das Amateurtheater!

Eine mitreißende Aufführung zwischen Lachen und Emotionen, die uns über den Werdegang von Frauen im Gefängnis aufklärt.

Italiano :

Riflettori puntati sul teatro amatoriale!

Uno spettacolo avvincente, pieno di risate e di emozioni, che fa luce sulla vita delle donne in carcere.

Espanol :

El teatro aficionado en el punto de mira

Un espectáculo apasionante, lleno de risas y emociones, que arroja luz sobre la vida de las mujeres en prisión.

