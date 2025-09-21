Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz – par l’Atelier ALM/LBR Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne

Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz – par l’Atelier ALM/LBR Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne samedi 21 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 20:30 – 21:30

Gratuit : non 8 € ./ 5 € réduit 8 € normal / 5 € réduit Réservations : par SMS au 07 49 27 72 44 ou almlapinvert@free.fr Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Théâtre – Texte de Mohamed Kacimi C’est le soir de Noël. Dans la bibliothèque d’une prison pour femmes, certaines viennent là pour s’échapper un peu, se soutenir , se raconter… ou pas. Six portraits de femmes qui, malgré la réalité de leurs parcours, leur enfermement, rêvent et tentent d’être libres… à leur manière. Mise en scène : Hélène Mevelpar l’Atelier ALM/LBR (La Montagne – 44) Durée : 1h Tout public à partir de 10 ans

Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne 44620

07 49 27 72 44 https://www.facebook.com/scene.lapin.vert