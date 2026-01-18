Tous ô cinoche Châteaugiron
Du 11 au 15 février, le cinéma Paradisio accueillera Antoine Lanciaux, réalisateur du film Le secret des mésanges . Au programme
– Des ateliers créatifs autour du thème du film mercredi 11 février
– Un ciné-concert de l’école de musique Paul Le Flem suivi de la projection du secret des mésanges avec Antoine Lanciaux qui répondra aux questions du public jeudi 12 février
– Escape game DANS LES RUINES DU CHÂTEAU DE BECTOILE samedi 14 février
– Un Ciné-Chouquettes- Quizz dimanche 15 février animé par Antoine Lanciaux. De nombreux lots à gagner
– Dédicaces du livre Le secret des mésanges en partenariat avec la librairie Aux vieux livres dimanche 15 Février .
Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
L’événement Tous ô cinoche Châteaugiron a été mis à jour le 2026-01-16 par OT CHATEAUGIRON