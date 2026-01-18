Tous ô cinoche

Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-11

Du 11 au 15 février, le cinéma Paradisio accueillera Antoine Lanciaux, réalisateur du film Le secret des mésanges . Au programme

– Des ateliers créatifs autour du thème du film mercredi 11 février

– Un ciné-concert de l’école de musique Paul Le Flem suivi de la projection du secret des mésanges avec Antoine Lanciaux qui répondra aux questions du public jeudi 12 février

– Escape game DANS LES RUINES DU CHÂTEAU DE BECTOILE samedi 14 février

– Un Ciné-Chouquettes- Quizz dimanche 15 février animé par Antoine Lanciaux. De nombreux lots à gagner

– Dédicaces du livre Le secret des mésanges en partenariat avec la librairie Aux vieux livres dimanche 15 Février .

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tous ô cinoche Châteaugiron a été mis à jour le 2026-01-16 par OT CHATEAUGIRON