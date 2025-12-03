Tous pareils ? quand l’enfant est confronté à la différence : un rendez-vous pour les parents et les éducateurs Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Cette rencontre est ouverte aux parents d’enfants

de 0 à 5 ans.

Vous pourrez poser toutes vos questions aux professionnelles du Passage des tout-petits ,

spécialistes du développement des tout-petits.

Pour cette matinée vous pouvez venir avec vos enfants, les

bibliothécaires installeront un espace lecture à proximité et seront

disponibles pour ceux qui souhaitent écouter une histoire ou des

chansons.

informations sur le Clap-passage des tout-petits

le rendez-vous des parents ; Crédits : clap-passage des tout-petits

MOIS DU LIVRE ET DE LA PETITE ENFANCE dans le 19ème , édition 2026 :

Cette année on parle de l’éveil à la différence chez les tout-petits, au programme des rondes des histoires, des ateliers de sensorialité visuelle et tactile, et un rendez-vous pour les parents.

Le samedi 07 février 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit

Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles. Pour les parents de tout-petits et éducateurs

https://www.billetweb.fr/cafe-des-parents-tous-pareils

Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-07T12:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T10:00:00+02:00_2026-02-07T11:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

+33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/ https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/