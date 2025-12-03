Tous pareils ? quand l’enfant est confronté à la différence : un rendez-vous pour les parents et les éducateurs Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris
Tous pareils ? quand l’enfant est confronté à la différence : un rendez-vous pour les parents et les éducateurs Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris samedi 7 février 2026.
Cette rencontre est ouverte aux parents d’enfants
de 0 à 5 ans.
Vous pourrez poser toutes vos questions aux professionnelles du Passage des tout-petits ,
spécialistes du développement des tout-petits.
Pour cette matinée vous pouvez venir avec vos enfants, les
bibliothécaires installeront un espace lecture à proximité et seront
disponibles pour ceux qui souhaitent écouter une histoire ou des
chansons.
informations sur le Clap-passage des tout-petits
MOIS DU LIVRE ET DE LA PETITE ENFANCE dans le 19ème , édition 2026 :
Cette année on parle de l’éveil à la différence chez les tout-petits, au programme des rondes des histoires, des ateliers de sensorialité visuelle et tactile, et un rendez-vous pour les parents.
Le samedi 07 février 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit
Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles. Pour les parents de tout-petits et éducateurs
https://www.billetweb.fr/cafe-des-parents-tous-pareils
Public tout-petits et adultes.
Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris
+33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/ https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/