Tous résilients face au risque, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Tous résilients face au risque Mardi 7 avril, 15h30 Ludo-médiathèque Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T15:30:00+02:00 – 2026-04-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-07T15:30:00+02:00 – 2026-04-07T16:30:00+02:00

La boîte à risque sur les feux de forêt

Dans ce jeu, les participants disposent de 30 minutes pour récolter les bons réflexes à adopter pour éviter les feux de forêt.

Animation interactive, proposée par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Accessible à partir de 10 ans.

Le kit d’urgence

Il est conseillé d’avoir à son domicile, un kit d’urgence, qui vous permettra, en cas de catastrophe naturelle, de disposer des éléments de secours nécessaires. Ce kit préparé vous permettra de rester chez vous plus sereinement dans l’attente des secours. Il vous sera aussi très utile en cas de départ précipité.

Cet atelier vous apprendra à préparer votre kit d’urgence et savoir où le ranger !

Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Dans le cadre de la journée internationale de la forêt, la Direction Transition Ecologique et la réserve citoyenne métropolitaine organisent des animations pour sensibiliser au risque incendie.

Antoine Dagan – CITIZENPRESS