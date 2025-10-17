Tous résilients face aux risques naturels et technologiques Place Bouvet Saint-Malo
Tous résilients face aux risques naturels et technologiques Place Bouvet Saint-Malo vendredi 17 octobre 2025.
Tous résilients face aux risques naturels et technologiques
Place Bouvet Espace Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-17 08:45:00
fin : 2025-10-17 19:00:00
2025-10-17
La journée citoyenne Tous résilients face aux risques naturels et technologiques de Saint-Malo revient pour une 2ème édition.
Cette année l’édition aura lieu à l’Espace Bouvet et aura pour objectifs
1. Acculturer la population, de façon ludique et non anxiogène, aux 11 risques majeurs auxquels Saint-Malo est exposée
2. Préparer la population à s’adapter à l’intensification des événements météo extrêmes en expliquant ce que fait la Ville pour y répondre et ce que chacun peut faire, à son niveau, pour réduire l’impact de ces événements
Plusieurs animations au programme, qui seront toutes gratuites.
Renseignements et inscription à l’accueil du Pôle culturel La Grande Passerelle 02 99 40 78 00 .
Place Bouvet Espace Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00
