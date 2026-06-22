Melle

Tous s’en Mêlent · Notre 14 juillet

Parking salle des fêtes Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14 01:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Cette édition sera l’occasion de fabriquer son lampionou une voiture miniature à propulsion, ou encore se faire tresser les cheveux tout en écoutant de la musique lors de l’apéro-concert proposé par la Mobil’O Boutik.

Ensuite, Les complices du Baluche de Mr Larsène vous feront danser, virevolter sur la piste du grand bal du 14 juillet.

La retraite aux lampions vous guidera jusqu’au feu d’artifice avant de terminer la soirée au son de DJ Nikooya.

Plusieurs offres de restauration seront disponibles, ainsi qu’une buvette. Venez nombreux !

Tout public, gratuit .

Parking salle des fêtes Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 00 23

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English : Tous s’en Mêlent · Notre 14 juillet

L’événement Tous s’en Mêlent · Notre 14 juillet Melle a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays Mellois