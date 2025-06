TOUS SUR LE PONT – Bédarieux 21 juin 2025 07:00

Hérault

TOUS SUR LE PONT 1 Place Albert Thomas Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

10h-12h sur le pont vieux (derrière la poste)

Le groupe local LPO Haute Vallée de l’Orb vous propose une observation statique à Bédarieux sur les bords de l’Orb afin de découvrir les oiseaux de cette rivière. Pensez à vous munir de jumelles, longue vue ou appareil photo et d’un guide ornithologique. Prêt de jumelles possible.

Info: lpo.bdr@gmail.com

1 Place Albert Thomas

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie lpo.bdr@gmail.com

English :

10am-12pm on the old bridge (behind the post office)

The local group LPO Haute Vallée de l’Orb proposes a static observation in Bédarieux on the banks of the Orb to discover the birds of this river. Bring binoculars, spyglass or camera, and an ornithological guide. Binoculars available on loan.

Info: lpo.bdr@gmail.com

German :

10h-12h auf der alten Brücke (hinter der Post)

Die LPO-Ortsgruppe Haute Vallée de l’Orb bietet Ihnen eine statische Beobachtung in Bédarieux an den Ufern des Orb an, um die Vögel dieses Flusses zu entdecken. Denken Sie daran, ein Fernglas, ein Fernrohr oder eine Kamera und einen ornithologischen Führer mitzubringen. Ferngläser können ausgeliehen werden.

Info: lpo.bdr@gmail.com

Italiano :

10.00-12.00 sul vecchio ponte (dietro l’ufficio postale)

Il gruppo locale LPO Haute Vallée de l’Orb vi propone un’osservazione statica a Bédarieux sulle rive dell’Orb per scoprire gli uccelli di questo fiume. Portate un binocolo, un cannocchiale o una macchina fotografica e una guida ornitologica. I binocoli sono disponibili in prestito.

Info: lpo.bdr@gmail.com

Espanol :

10h-12h en el puente viejo (detrás de Correos)

El grupo local LPO Haute Vallée de l’Orb le propone una observación estática en Bédarieux, a orillas del Orb, para descubrir las aves de este río. Traiga prismáticos, catalejo o cámara fotográfica y un guía ornitológico. Prismáticos disponibles en préstamo.

Información: lpo.bdr@gmail.com

L’événement TOUS SUR LE PONT Bédarieux a été mis à jour le 2025-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB