Tous unis dans le sport

33 avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Gratuit

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Événements ouverts à tout le monde, gratuits, qui se déroulent en mars à Villefranche durant la semaine Handicap.

Centre Aqualudis de 9h00 à 11h00 L’eau comme élément de liberté pour des défis aquatiques partagés.

Gymnase Robert Fabre de 13h30 à 16h30 Un village associatif bouillonnant d’activités où valides et sportifs en situation de handicap (moteur, sensoriel ou psychique) font équipe. .

33 avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 83 45 72 98

English :

Events open to everyone, free of charge, taking place in Villefranche during Disability Week in March.

L’événement Tous unis dans le sport Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-03-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)