Tous unis pour la même couleur Complexe Omnisports de Choumouroux Yssingeaux

Complexe Omnisports de Choumouroux 455 Impasse du Complexe Sportif Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

2025-10-18

Le Comité Départemental de Haute-Loire de Karaté et Disciplines Associées vous invite à participer à une journée exceptionnelle à l’occasion d’Octobre Rose.

Complexe Omnisports de Choumouroux 455 Impasse du Complexe Sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 88 79 36

English :

The Comité Départemental de Haute-Loire de Karaté et Disciplines Associées invites you to take part in an exceptional day to celebrate Pink October.

German :

Das Comité Départemental de Haute-Loire de Karaté et Disciplines Associées lädt Sie zu einem außergewöhnlichen Tag anlässlich des Rosa Oktobers ein.

Italiano :

Il Comité Départemental de Haute-Loire de Karaté et Disciplines Associées vi invita a partecipare a una giornata eccezionale in occasione dell’ottobre rosa.

Espanol :

El Comité Départemental de Haute-Loire de Karaté et Disciplines Associées le invita a participar en una jornada excepcional con motivo del Octubre Rosa.

