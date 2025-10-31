Toussaint Mortelle Compagnie Cavalcade Chartres

Toussaint Mortelle Compagnie Cavalcade Chartres vendredi 31 octobre 2025.

Toussaint Mortelle Compagnie Cavalcade

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-31

Ce spectacle sera présenté dans le cadre de la Toussaint mortelle , festival autour de la mort et du deuil, du 31 octobre au 2 novembre. Échanges, réflexion, rires, tendresse… la Compagnie Cavalcade se penche sur ce thème avec humanité lors d’un festival riche en événements.

On va tous y passer, alors autant en parler est la devise de la Compagnie CAVALCADE parler ensemble avec beaucoup de tendresse et d’humanité de la grande faucheuse. Voilà ce qu’elle vous propose lors de ces 3 jours et quoi de mieux que la Toussaint et la fête des morts pour en parler ! Nombreux temps d’information et de partage, gratuits, sur réservation Café deuil, conférence, ateliers autour des directives anticipées, ateliers pour enfants, rencontre avec des professionnels du funéraire… en partenariat avec les associations Familles Rurales et JALMALV, la médiathèque l’Apostrophe, la Maison départementale de l’Autonomie 28 et la ville de Chartres. Le 2 novembre itinérant théâtral dans le cimetière Saint-Chéron Nous étions ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes . .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

This show will be presented as part of Toussaint mortelle , a festival focusing on death and mourning, from October 31 to November 2. Exchange, reflection, laughter, tenderness? Compagnie Cavalcade takes a humane look at this theme during an eventful festival.

German :

Diese Aufführung findet im Rahmen des Festivals Toussaint mortelle statt, das sich vom 31. Oktober bis 2. November mit dem Thema Tod und Trauer befasst. Austausch, Nachdenken, Lachen, Zärtlichkeit… Die Compagnie Cavalcade setzt sich im Rahmen eines ereignisreichen Festivals auf menschliche Weise mit diesem Thema auseinander.

Italiano :

Questo spettacolo sarà presentato nell’ambito del festival Toussaint mortelle sulla morte e il lutto, dal 31 ottobre al 2 novembre. Scambio, riflessione, risate, tenerezza: la Compagnie Cavalcade affronta questo tema in modo umano durante un festival ricco di eventi.

Espanol :

Este espectáculo se presentará en el marco del festival Toussaint mortelle sobre la muerte y el duelo, del 31 de octubre al 2 de noviembre. Intercambio, reflexión, risa, ternura… la Compagnie Cavalcade aborda humanamente este tema durante un festival lleno de acontecimientos.

L’événement Toussaint Mortelle Compagnie Cavalcade Chartres a été mis à jour le 2025-10-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES