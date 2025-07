Tout art été 2025 Mucem Marseille 2e Arrondissement

Dimanche 13 juillet 2025 à partir de 16h30.

Dimanche 20 juillet 2025 à partir de 16h30.

Dimanche 27 juillet 2025 à partir de 16h30.

Lundi 4 août 2025 à partir de 16h30.

Dimanche 17 août 2025 à partir de 16h30.

Dimanche 24 août 2025 à partir de 16h30. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-07-13 16:30:00

Visite-atelier en lien avec l’exposition Hervé Di Rosa, Un air de famille. (à partir de 6 ans)

En collaboration avec l’Association MobileEnfants

Hervé Di Rosa est un artiste aux multiples facettes dont la pratique se situe entre art populaire, art modeste et art contemporain. Après un passage dans l’exposition, cet atelier de pratique artistique permet de créer son propre personnage totémique en clin d’œil à l’univers pop et coloré de l’artiste. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Workshop-visit in connection with the exhibition « Hervé Di Rosa, Un air de famille » (ages 6 and up)

In collaboration with Association Mobile

German :

Besuch eines Workshops in Verbindung mit der Ausstellung « Hervé Di Rosa, Un air de famille. » (ab 6 Jahren)

In Zusammenarbeit mit der Association Mobile

Italiano :

Visita e laboratorio in occasione della mostra « Hervé Di Rosa, Un air de famille » (a partire dai 6 anni)

In collaborazione con l’Associazione Mobile

Espanol :

Visita y taller con motivo de la exposición « Hervé Di Rosa, Un air de famille » (a partir de 6 años)

En colaboración con la Asociación Mobile

