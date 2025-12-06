Tout autour de Noël Tergnier
1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne
Gratuit
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 16:00:00
2025-12-06
La médiathèque donne carte blanche aux
adhérents qui accompagneront l’équipe de la
médiathèque pour partager aux plus jeunes,
des techniques de créations sur la thématique
de Noël. De jolis contes seront également à
entendre et à découvrir ! 0 .
1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr
