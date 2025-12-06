Tout autour de Noël Tergnier

Tout autour de Noël

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

2025-12-06

La médiathèque donne carte blanche aux

adhérents qui accompagneront l’équipe de la

médiathèque pour partager aux plus jeunes,

des techniques de créations sur la thématique

de Noël. De jolis contes seront également à

entendre et à découvrir ! 0 .

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr

